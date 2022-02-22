اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة يستقبل وفدًا من جمعية التمريض البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وفدًا من مجلس إدارة جمعية التمريض البحرينية يضم الدكتورة جميلة جاسم مخيمر رئيسة الجمعية، وبحضور محبوبة زينل نائب الرئيس.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بوفد الجمعية، مشيدًا بعطاءات العاملين في قطاع التمريض ودورهم الكبير في تعزيز صحة أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية والوقائية الملائمة بمختلف مستوياتها، وما يقدمونه من إسهامات فاعلة في التغطية الصحية الشاملة.

وأشار معاليه إلى الدور المتميز الذي تضطلع به جمعية التمريض البحرينية في رفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع التمريض للقيام بدورهم في خدمة المجتمع البحريني على أكمل وجه، مؤكدًا في الوقت ذاته على اهتمام ورعاية المملكة لكافة منظمات المجتمع المدني المهنية والتخصصية، ودورها في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومؤزارة الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوه معاليه بالدور الكبير لكافة العاملين في قطاع التمريض، والتضحيات الجسام التي تقوم بها الطواقم التمريضية خاصة في ظل التعاطي مع تداعيات ومستجدات الأزمة العالمية لمكافحة جائحة فيروس الكورونا ( كوفيد 19)، ومواجهة كافة الصعوبات والتحديات وظروف العمل المرهقة وساعات العمل الطويلة، إلا أن الطواقم التمريضية برهنت على إخلاصها وتفانيها وعطائها الإنساني المستدام من جميع المواقع والصفوف الأمامية لمحاربة هذا الفيروس، من خلال رعايتهم للمرضى والاهتمام بهم وتقديم مختلف السبل الكفيلة بوقايتهم من مضاعفات المرض جنبًا إلى جنب مع صفوف الأطباء في خط الدفاع الأول.

وأطلعت الجمعية معاليه على مستجدات أعمال المؤتمر العالمي للتمريض والقبالة والذي من المقرر أن يقام تحت رعايته الكريمة في ديسمبر المقبل تحت عنوان «استثمر في التمريض من أجل الأمن الصحي». حيث من المؤمل أن تجتذب أعمال المؤتمر مشاركة عدد كبير من الباحثين والمتحدثين ومسؤولي الرعاية الصحية والكوادر التمريضية والقبالة المحلية والإقليمية والدولية لتقديم البحوث المتخصصة وأوراق العمل وورش العمل التدريبية التي تواكب أحدث المستجدات والتطورات في هذا الجانب.