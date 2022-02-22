اخبار الخليج – د. رنا بنت عيسى آل خليفة تؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التعليم والبحث العلمي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي بمكتبها سعادة السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية و البروفيسور فينتشيزو فينزي مدير عام كلية الدراسات العليا للاقتصاد وعلوم الاعمال (ESSEC) والوفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم الأولى لمملكة البحرين لتجديد توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة الخليج العربي بمناسبة الذكرى العاشرة للتعاون الأكاديمي بين الجانبين، والتي بضوئها توفر برامج في المعهد العربي الفرنسي لإدارة الاعمال بجامعة الخليج العربي.

وخلال اللقاء، أشادت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بالمستوى المتميز والمتنامي لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مؤكدة حرص مملكة البحرين على تعزيز مثل هذا التعاون الثنائي في مجالي التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والاكاديمية بما يسهم في دعم المتطلبات المستقبلية لسوق العمل والارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة.

من جانبهم، عبرت البروفيسور فينتشيزو فينزي عن سعادته لما لقاه والوفد المرافق له من ترحيب بالزيارة الأولى لهم إلى مملكة البحرين واعتزازه بلقاء سعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود مملكة البحرين في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في المنظومة التعليمية، متطلعين إلى مزيد من التعاون فيما بين البلدين في هذا المجال.