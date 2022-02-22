اخبار الخليج – مركز عبدالرحمن كانو الثقافي يحتفي بذكرى الاجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مساء الثلاثاء الموافق 15 فبراير حفلا لإحياء الفنون الشعبية الغنائية إحتفاءا بذكرى الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني، حيث شارك في الاحتفالية فرقة بوعبدالله الشعبية وأدار الحفل الإعلامي عصام الخياط.

واستهلت الفعالية بقصيدة ألقتها الطفلة جوان نواف شاركت فيها الحضور بعدد من الأبيات الجميلة. هذا وقد تضمنت الاحتفالية عرض عدد من الفيديوهات التعريفية الخاصة على الحضور والتي تعرف بالفنون الشعبية الغنائية ومنها: (العاشوري، دق الحب، المجيلسي، لفجري/لمخولفي، الخماري، البستة، لمروبع، السامري و الدزة). كما شاركت فرقة بوعبدالله الشعبية بعرض غنائي واستعراضي حي لهذه الفنون الشعبية العريقة تعريفا لها وأحياءا لتراثها أمتعت به الحضور.

وقد عبر الحضور المشارك عن سعادته واستمتاعه بالتعرف على الفنون الشعبية التراثية وأهمية ابقائها وتعريف الأجيال القادمة عليها حتى لا تندثر ويستمر بقاؤها دائم، واختتمت الاحتفالية بتكريم المشاركين والفرقة الشعبية المشاركة من قبل مجلس إدارة المركز.

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