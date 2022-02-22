اخبار الخليج – موهمةً إياه بالزواج.. متزوجة توقع شاب في شباكها لتستولي منه على أكثر من 4 آلاف دينار 

محمد بن مسعود - الدمام - اوقعت متزوجة شاب في شباك حبها بعدما اصطادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدعت أنها عزباء لتكمل بذلك استغلالها للشاب الذي كان يطمع بالزواج منها وقام بإرسال مبالغ لها فاقت 4 آلاف دينار.

المحامية نفيسه دعبل ذكرت أن موكلها الشاب بعد أشهر من ذلك اتضح له أن من وقع في حبها متزوجة واستغلته لكي تاخذ منه تلك المبالغ الذي اقرضها ايها.

الشاب تقدم ببلاغ لمركز الشرطة وصولا للمحكمة التي حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ يفوق 4 آلاف دينار.

وفي تفاصيل القصة قالت المحامية دعبل بأن موكلها كان يحب المدعى عليها وكان يرسل لها مبالغ على دفعات بنية حبها وبغرض الارتباط بها وان تكون زوجة له، الا ان الاخير اكتشف بأن حلم حياته بالزواج بالمدعي عليها من المستحيل بعدما اكتشف بأنها تخدعة وهي متزوجة.

وأضافت إلى أن موكلها توجه للقضاء بعدما اتضح له صورة المدعى عليها ومطالبتها برد المبلغ، الا ان الأخيرة كانت تماطل ولا تستجيب لذلك مما حدا بالمدعي بتقديم البلاغ الجنائي التي أقرت فيه السيدة المتزوجة بمديونيتها لصالح الشاب، وأرفق دليلا في دعواه صورةضوئية من البلاغ الجنائي وصـورة من محادثات بين أطراف التداعي عن طريق برنامج (الواتس آب).

وذكرت دعبل انه تبين للمحكمة أن المرأة المتزوجة أقرت في محضر الشرطة في البلاغ بأنها تسلمت من الشاب مبالغ على دفعات، كما تبين من خلال مطالعة المحادثة بين طرفي التداعي عن طريق برنامج (الواتس آب) أن المدعية لبت من المدعي أموال على دفعات واعدة أياه بإرجاعها الامر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي المبلغ.