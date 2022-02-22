8 % تراجع في البورصة الروسية على خلفية التصعيد في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
تراجعت البورصة الروسية صباح الثلاثاء مع تسجيل المؤشرات تدنيًا بأكثر من 8% عند افتتاح جلسات التداول، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين مواليتين لها في خضمّ أزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وخسر المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو “آر تي إس” المقوّم بالدولار 10,8% عند الساعة 07,13 ت غ. أما مؤشر “إيمويكس” المقوّم بالروبل، فتراجع بـ8,8%. كما تراجعت قيمة العملة الروسية وبلغ سعر التداول 91 روبل لليورو و80,7 للدولار. وأعلن البنك المركزي أنه يراقب الوضع عن كثب.
وقال في بيان “يواصل بنك روسيا السيطرة على الوضع في الأسواق المالية وهو على استعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي”. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مساء الإثنين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في أوكرانيا، ما يمهد الطريق أمام انتشار للقوات الروسية. وأثارت خطوة الكرملين تنديدا دوليا وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.
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