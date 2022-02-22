إصابات كورونا تتخطى 426 مليون حالة حول العالم.. وإعطاء 10.38 مليار جرعة لقاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 426 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.38 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 425 مليونا و942 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و891 ألف وفاة.
كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 10 مليارات و387 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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