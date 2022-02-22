شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإكوادور يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس جييرمو لاسو، رئيس جمهورية الإكوادور، في القصر الرئاسي بالعاصمة كيتو، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامته وحكومة وشعب جمهورية الإكوادور، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

‏وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

حضر الاستقبال معالي وزير خارجية جمهورية الإكوادور خوان كارلوس هولوغوين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الإكوادور غير مقيم علي بن عبد الله باهيثم.