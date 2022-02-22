ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - شارك آلاف الأشخاص في شتى أنحاء ألمانيا في مظاهرات ضد الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء كوفيد- 19 مساء يوم الاثنين.

وشارك نحو 13 ألف شخص في 69 تجمعا في ولاية تورينجن، وسط البلاد، وحدها، وفقا لمعلومات لسلطات الولاية.

واتسمت معظم الاحتجاجات بالطابع السلمي حيث لم تتدخل الشرطة إلا في حالات فردية.

ولم يلتزم جميع المتظاهرين تقريبا بارتداء الكمامات أو قواعد التباعد الاجتماعي.