ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون ضد إجراءات كورونا

وشارك نحو 13 ألف شخص في 69 تجمعا في ولاية تورينجن، وسط البلاد، وحدها، وفقا لمعلومات لسلطات الولاية.
واتسمت معظم الاحتجاجات بالطابع السلمي حيث لم تتدخل الشرطة إلا في حالات فردية.
ولم يلتزم جميع المتظاهرين تقريبا بارتداء الكمامات أو قواعد التباعد الاجتماعي.
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