مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس الأمن جلسة طارئة بشأن أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو: يؤسفنا قرار روسيا بنشر قوات روسية في أوكرانيا، وأن منظمة الأمن والتعاون رصدت آلاف الانتهاكات بشرق أوكرانيا. وأضافت دي كارلو أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا، مشددة على الالتزام الكامل بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

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