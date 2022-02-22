محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قررت النمسا تخفيف قواعد دخول البلاد اليوم الثلاثاء، بعد شهرين من فرض قيود متعلقة بفيروس كورونا. وسيتم السماح اعتبارا من الآن للأشخاص الملقحين والمتعافين ومن لديهم نتيجة سلبية لفحص كورونا بدخول البلاد. وخلال الشهرين الماضيين لم يتم السماح لغير الملقحين بدخول البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تخفف قواعد دخول أراضيها بعد قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.