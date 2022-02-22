اخبار الرياضه السعوديه صدارة الممتاز يشعلها لقاء الهلال والفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - في «يوم التأسيس» يحتفل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بيوم سعودي خالد مساء اليوم الثلاثاء، من خلال احتفال خاص يقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي في تمام الساعة الـ7:15 مساءً، حيث تم رصد العديد من الجوائز للجمهور من خلال الفعاليات الوطنية والرياضية والترفيهية.

وفي اطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي حملت مسمى «جولة يوم التأسيس» تقام 6 مباريات تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

الهداية – الخويلدية

يلتقي الهداية والخويلدية عند تمام الساعة الـ (6:00)م على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، في لقاء يحمل بين طياته الكثير من الاثارة والندية، خاصة وأن كلا الفريقين يبحثان عن انتصار يغير من وضعهما على سلم الترتيب العام.

الخليج – الترجي

وعلى نفس الصالة تقام المواجهة الثانية التي تجمع ما بين الخليج والترجي في تمام الساعة الـ (8:00)م، ويأمل الترجي (29 نقطة) مواصلة حصده النقاط والمنافسة على المركز الرابع في الدوري.

الفيصلي – الهلال

وفي المجمعة، تجذب المواجهة التي تجمع بين الفيصلي والهلال كل الأضواء، حيث تعد المواجهة الأقوى في هذه الجولة، كونها ستحدد بشكل كبير هوية المتنافسين على لقب الدوري، فالفيصلي صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة لا بديل له عن حصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في مطاردة الأهلي على الصدارة، في الوقت الذي ستبعد فيه الخسارة الهلال بشكل شبه نهائي عن المنافسة، حيث أنه يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي سدير في تمام الساعة الـ (4:00)م.

الاتحاد – الابتسام

وفي جدة، يلتقي الاتحاد والابتسام على صالة نادي الاتحاد في تمام الساعة الـ (4:00)م، في مواجهة يطمح من خلالها كلا الفريقان إلى تحقيق انتصار يحسن من مركزه في سلم الترتيب العام.

الأهلي – الوحدة

وعلى صالة النادي الأهلي بجدة، سيرمي المتصدر الأهلي بكامل ثقله حينما يستضيف الوحدة عند تمام الساعة الـ (6:00)م، وذلك منعا لأي مفاجأة قد تهدد صدارته التي يحتلها برصيد 48 نقطة خلال الجولات المقبلة.

النصر – ضمك

وفي الرياض، يستضيف الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر نظيره ضمك عند تمام الساعة الـ (4:00)م، في لقاء يسعى فيه النصر للانتصار من أجل الابتعاد قليلا عن منطقة الخطر، في الوقت الذي يبحث فيه ضمك عن انتصار يحافظ من خلاله على بعض الأمل في الحصول على المركز الرابع، حيث أنه يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة.