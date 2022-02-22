الإرياني: نجدِّد الدعوة لكل اليمنيين للالتفاف حول الشرعية الدستورية وإسقاط الانقلاب الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التذكير بذكرى انتخاب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، داعيًا جموع الشعب اليمني ‏لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.‏ وقال وزير الإعلام اليمني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «في 21 فبراير ذكرى انتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور ‏هادي رئيسًا للجمهورية، نتذكر هذا اليوم الذي أرسى فيها اليمنيون آلية التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ومحاولات ‏مليشيا الحوثي تقويض هذا الإنجاز بالانقلاب على إرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه وادعائها الحق الإلهي في الحكم».‏ وأضاف: «بهذه المناسبة الوطنية نجدد دعوة كل اليمنيين للالتفاف حول الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ‏وتوحيد الجهود في التصدِّي للمشروع التوسعي الإيراني، وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي، والحفاظ على ‏هويتهم الوطنية والعربية».‏ أخبار قد تهمك

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