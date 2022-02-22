محمد بن مسعود - الدمام - تحذير .. مسكن شائع يستخدمه كل الناس في الحياة اليومية لآلام الظهر والأسنان يتسبب في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية

ربطت بعض الدراسات الاستهلاك المفرط لأحد مسكّنات الألم الشائعة بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويعرف هذا الدواء المرتبط بهذا الخطر العالي في الإيبوبروفين، الذي يستخدم لعلاج الآلام والأوجاع المختلفة، من آلام الظهر إلى وجع الأسنان.

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وارتبط هذه العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بحسب موقع “Medline Plus”.

ووجد دراسة نُشرت في مجلة British Medical Journal، أن الإيبوبروفين يمكن أن يزيد من المخاطر بنسبة تصل إلى 97%، وفق “إكسبريس”.

وقال الدكتور ويليام غروسمان، مدير مركز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في UCSF، قائلا: “الإيبوبروفين، مثل أدفيل، موترين أو إيبوبروفين، يمكن أن يتسبب في تدهور ملحوظ في ارتفاع ضغط الدم الحالي أو تطور ضغط دم مرتفع جديد ويمكن أن يتسبب أيضا في تلف الكلى “السمية الكلوية”، وتفاقم قصور القلب، وحتى النوبة القلبية أو السكتة الدماغية”.

وأبان موقع “Medline Plus”، أن خطر النوبة القلبية قد يشمل بشكل خاص لأولئك الذين يتناولون الإيبوبروفين لفترة طويلة.