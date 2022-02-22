وزير الخارجية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي يرأسان الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26، بحضور أصحاب السمو والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وناقش الاجتماع العديد من الملفات التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة.

وشدد الاجتماع على أهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة التأكيد على توطيد العمل المشترك في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي وفقاً للمبادرات العالمية في هذا الشأن، حيث نوه الاجتماع بما قدمته المملكة من جهود في هذا الصدد تتمثل في مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان ستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وبحث الاجتماع آليات تيسير التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى سبل دعم وتقديم كافة التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في دول الخليج وأوروبا، بهدف تحقيق مزيد من الازدهار والرفاه لشعوب الدول الخليجية والأوروبية.