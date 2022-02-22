محمد بن مسعود - الدمام - سر ومعلومات ستذهلك .. لن تصدق ما هو سبب وجود الأزرار المعدنية الموجودة في بنطلونات جيوب الجينز

لن تصدق ما هو السر في تلك الأزرار المعدنية الموجودة في بنطلونات جيوب الجينز من ضمن الأسرار التي يرغب في معرفتها الكثيرون هو الأزرار التي تكون معدنية والتي تتواجد في جوف جيوب الجينز فوق بعض الاشخاص لا يتخلون أيضا عن ارتداء اغلب الملابس، فهو يساعد ايضا على اضافة شكل مميز و ارتداء ملابس هائل بالإضافة إلى أنه قد يليق على بعض الأشخاص وهو أيضا يعد من ضمن انواع الاقمشه المميزة؟ والتي توافق العديد والكثير من الملابس الأخري

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تعد البنطال الجينز من الملابس المميزة جدا التى تتواجد فى الخزانات وتساعد أيضا على إعطاء مظهر مميز في أزرار معدنية يشبه بعض الاشخاص هو الاساس في الملابس كما أنه يعد من ضمن الموضة لهذا السبب أصبح الكثير يقوموا بالبحث عن افضل واجدد اشكال البنطال الجينز وغالبا الكثيرين يقومون بشراء لذلك يمكن ايضا أن نقوم دون ملاحظة الأزرار المعدنية بشكلها.

حقيقة الأزرار لم توضع عبث على جيوب سراويل الجينز

توجد بعض الحقائق المهمة التي تختص بالجيوب الجينز،كانت بناطيل الجينز شائعاً بين سكان الطبقة العاملة والذين كانوا يعملون بأعمال بدنية شاقة، وكانوا يعانون من تمزق البنطلونات اثناء العمل، فكانت مشلكة لدي الكثيرون، وجاء منذ زمن خياط يسمي جاكوب ديفيس، بفكرة رائعة وهي عمل هذه الجيوب ووضع الازرار النحاسية حتي تعطي شكل رائع مثل السحابات على حواف الجيوب، لمنعها من انفصال وانقطاع الجينز، واستمرت هذه الفكرة الى يومنا هذا.

في دول أوروبا قد يشعر الكثيرون فى استخدام و ارتداء الجينز بشكل عام لأن اغلب الاشخاص قد تعمل أيضا في الأعمال الشاقة ولهذا السبب اصبح البنطال الجينز من ضمن الأمور الأساسية والتي لا تسبب أي إرهاق أثناء تداول العمل، كما أن الجيوب الجنيز الصغيرة قد تسبب ارهاق لبعض الأشخاص لأنه لا يقوموا بإضافة أي شيء يرغبون فيه.