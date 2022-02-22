شكرا لقرائتكم خبر عن «لن نقف مكتوفي الأيدي».. 5 دول كبرى تعلن التحرك ضد روسيا فماذا تحمل الساعات القادمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت عدة دول كبرى بيانات تعبر عن رفضها وإدانتها الشديدة لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مؤكدة على تحركات جادة خلال الساعات القادمة تجاه هذا القرار.

أمريكا

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، مشيرا الى انه يعمل مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة تجاه روسيا والرد بخطوات مدروسة وموحدة.

وقال بلينكن، اليوم الثلاثاء: ” نستنكر بشدة قرار بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وعلى الدول التزام بألا تعترف “بدولة” جديدة أنشئت من خلال التهديد أو استخدام القوة”.

وأضاف: “اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، وننسق مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة تجاه روسيا وسنرد على الإجراءات الروسية بخطوات مدروسة وموحدة”.

بريطانيا

فيما أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قرار “بوتين”، وقال في مؤتمر صحفي بداوننغ ستريت: ” هذا انتهاك واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لسيادة وسلامة أوكرانيا، واصفا خطوة بوتين بأنها “نذير شؤم وعلامة مظلمة للغاية، ورفض لاتفاقيات مينسك”.

وتابع أن هذا “مؤشر آخر على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ في أوكرانيا”.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس إن بلادها ستعلن عقوبات جديدة على روسيا، الثلاثاء.

وقالت تراس، عبر حسابها على تويتر: “سنعلن غدا فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على انتهاكها للقانون الدولي ومهاجمتها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

فرنسا

كما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داعيا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وقال قصر الإليزيه في بيان، ، إن “ماكرون يعتبر أن قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك هو خرق واضح أحادي الجانب للتعهدات الدولية التي اتخذتها روسيا، وأن القرار يمثل اعتداء على السيادة الأوكرانية”.

بلجيكا

وبدورها أدانت بلجيكا اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مؤكدة أن هذه الخطوة خرقا للقانون الدولي.

هولندا

كما أدانت هولندا اعتراف روسيا بكل من دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا.

وحسب بيان نشره وزير الخارجية الهولندي ووك هوكسترا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أدان اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقال: “تدين هولندا بشدة هذا العمل وسترد بحزم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

ووقع بوتين مرسومين يعترفان باستقلال دونستيك ولوهانسك، بعد خطاب تليفزيوني مطول ألقى فيه باللوم على أوكرانيا والغرب في تفاقم التوتر الحالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.