شكرا لقرائتكم خبر عن «وجهة مسار» تفوز بجائزة مكة للتميز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، فوز شركة أم القرى للتنمية والإعمار بجائزة مكة للتميز، في فرع التميز الاقتصادي «مناصفة»، عن مشروعها «وجهة مسار».

وتعد «وجهة مسار»، مشروعا تطويريا بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام، ذا رؤية تنموية واستثمارية، تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار ليكون معلما عصريا متعدد الإمكانات والمميزات، يسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة، ياسر أبوعتيق، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وكافة الجهات المنظمة لجائزة مكة للتميز، على اهتمامهم البالغ بدعم المشاريع الرائدة التي تبرز الإبداع الحضاري في جميع المجالات لإنسان منطقة مكة المكرمة.

وتعمل جائزة مكة للتميز، بفروعها التسعة، على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة.