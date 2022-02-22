شكرا لقرائتكم خبر عن القبول للدراسات العليا بجامعة نايف الأمنية 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2022/2023م (1444هـ) بدءًا من تاريخ 27/2/2022م؛ وذلك في البرامج الأكاديمية التالية: برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية، برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة، برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، برنامج ماجستير العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، وبرنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات، برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي. وأوضح نائب رئيس الجامعة د. طارق الريس أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، وقد تم خلال الفترة الماضية، وبعد اعتماد الخطة الإستراتيجية للجامعة 2019/2023م تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.