شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث تعزيز التعاون مع «الفاو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بمقر المركز أمس، وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» برئاسة مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا د. عبدالحكيم الواعر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الإنساني، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر في جميع الدول المحتاجة حول العالم. وأبدى د. الواعر، إعجابه بالآلية الاحترافية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية، مؤكدًا بأهمية تلك المشاريع كونها تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لدى الشعوب.