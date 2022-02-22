شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: المملكة أُسست على العدل والحكمة وحماية الحقوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت النيابة العامة في مقرها الرئيس بالرياض، أمس، ملتقى بعنوان «التطور القانوني منذ التأسيس»، احتفاءً بيوم التأسيس، برعاية النائب العام الشيخ سعود المعجب، وحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، وأكاديميين وقانونيين وإعلاميين.

وأشار النائب العام خلال كلمته بهذه المناسبة، إلى أن الدولة السعودية منذ نشأتها أُسست على العدل والحكمة وحفظ الأمن وحماية الحقوق ورعاية المصالح، وقامت على نهج قويم، عماده الكتاب والسنة، وما يُستمد منهما من أنظمة وقوانين عدلية، تحمي المجتمع، وتضمن حقوقه، متبينةً بذلك المنهج الوسطي، بنبذ كل أفكار الفرقة والتطرف.

وأكد أن العلاقة الراسخة بين المواطن والقيادة، هي نتاج لمسيرة خالدة وعمق ديني واجتماعي، بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود، وأكملها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، واستمر عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- برؤية ثاقبة طموحة وإستراتيجية مؤسسية مُحكمة.