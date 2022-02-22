شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهنئة ملوك وقادة الدول بـ «يوم التأسيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له -حفظه الله- بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد جلالته بهذه المناسبة بما شهدته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشاد جلالة ملك مملكة البحرين، بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس. وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له -حفظه الله- بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد سموه بهذه المناسبة بما حققته المملكة العربية السعودية من منجزات حضارية وتنموية بارزة على الأصعدة كافة على مدى عقود من الزمان ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يدعم ترسيخ مساراتها لتحقيق الأهداف المنشودة. وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة يوم التأسيس.

ومن ناحية أخرى، هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس. ونوه سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولي، والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة. كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمسيرة الخيرة للمملكة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية، سائلا الباري -جل وعلا- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار. كما هنأ صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

كما هنأ جَلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له - حفظه الله -، بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورُقي وازدهار.

وهنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة يوم التأسيس. وأعرب جلالته في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ورفع مجلس الوزراء الكويتي، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس. وأشاد المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي، أمس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بالنهضة التي تعيشها المملكة، وما تحقق من إنجازات عظيمة في مختلف الميادين، سائلاً المولى عز وجل للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة -رعاها الله-.