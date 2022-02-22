شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. تجميل الميادين وتطوير الكورنيش وافتتاح المركز الحضاريرأس تنورة.. تجميل الميادين وتطوير الكورنيش وافتتاح المركز الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل أيام قليلة أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، قرارات بتكليف عدد من رؤساء البلديات بمحافظات ومدن المنطقة، استهدفت تطوير منظومة العمل البلدي، ومنح الكفاءات السعودية الشابة فرصة لإحداث تغيير إيجابي، وتطوير وتصعيد الكوادر الوطنية، والدفع بها للارتقاء بالعمل البلدي.

وطرح أهالي محافظة رأس تنورة عددا من الاقتراحات أمام رئيس بلدية المحافظة م. محمد الجاسم، من أبرزها تجميل الميادين، وفتح قنوات تواصل مع الأهالي، وسفلتة سوق المواشي، وتعجيل افتتاح المركز الحضاري، وصيانة وإعادة تأهيل ودهان الأرصفة والشوارع.

قال علي الشويعي إن المحافظة تضم عددا من المشاريع المهمة، منها المركز الحضاري الواقع بالكورنيش البحري، والذي يحتاج إلى متابعة من قبل البلدية للانتهاء منه وافتتاحه، ليكون حاضنة للنشاطات الثقافية والترفيهية الموجهة نحو جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية، لافتا إلى أنه يحتوي على مكتبة عامة ومركز للمهرجانات والاحتفالات والمعارض الفنية والنشاطات الأخرى.

مضيفا أن الأهالي ينتظرون افتتاح المركز؛ لا سيما أنه تم الانتهاء من 90 % من أعماله قبل فترة طويلة، ونعتقد أنه أنجز الآن بنسبة كاملة، مبينا أن المحافظة تضم عددا من أماكن الترويح العائلي، ومتنزها عاما وملاعب ومساحات خضراء تؤهلها أن تكون نقطة جذب ومقصدا للزوار.

وذكر أنه من الضروري مراجعة توزيع الأراضي في الصناعية الثالثة؛ لوجود أراض غير مستغلة أو مهجورة، وتوفير المنزلقات لذوي الإعاقة في جميع الأرصفة والمحلات والمطاعم والصيدليات، ومراجعة تصنيف المسلخ كآلي، وتأثير هذا التصنيف على المواطنين برفع التسعيرة، علما أنه بحاجة عاجلة للتطوير.

خدمات الكورنيش

أضاف حسن الخبيزي أن كورنيش رأس تنورة من أفضل الشواطئ وأجملها، ويرتاده الكثير من الزوار من داخل المنطقة الشرقية وخارجها، غير أنه ينقصه الجانب الترفيهي كالقوارب للجولات البحرية على الشاطئ، ونادٍ بحري، وشاليهات، ليكون أكثر جاذبية، خاصة أنه يمتاز بجمال ساحله وصفاء مياهه، وكذلك وجود صيادي الأسماك لوفرتها وتنوعها، ولذلك يحتاج إلى العديد من المقومات التي تسهم في زيادة الجذب، ومن أهمها البقالات والمقاهي والمطاعم، وتخصيص موقع لها داخل الكورنيش، مع تقوية شبكة الإنترنت والاتصالات، وكذلك إعادة تأهيل ألعاب الأطفال والمظلات، وتجميل الدوار الموجود بالمنتصف بمجسم جمالي، بمشاركة مع القطاع الخاص ليكون معلما في المحافظة.

ولفت إلى وجود مساحات شاسعة في الكورنيش تمتد لـ 6 كيلومترات تقريبا، والكورنيش يدمج بين الخضرة والماء والتربة الرملية البيضاء والصفراء، وهذه الميزة لا تتوفر في غيره، فيمكن استقطاب المستثمرين للقيام بمشاريع تجذب الزوار فيه، لتكون المحافظة منطقة سياحية جاذبة للزوار من كل مكان.

سوق المواشي

أشار حميد السويدي إلى تدهور الشوارع بسوق المواشي في رأس تنورة، والذي يقع شرق المحافظة، ويبلغ طوله حوالي 450م بعرض 350م، إضافة إلى غياب التطوير عن السوق وتعرضه للإهمال فترة طويلة، مؤكدا أهمية إعادة صيانة الشوارع وسفلتتها لتحولها إلى وحل من الطين خاصة خلال الشتاء، إضافة إلى وجود الكثير من الحفر التي تمتلئ بالمياه، ما يتسبب في تلف بالسيارات وخاصة عند هطول الأمطار، والتي تصعب الحركة بسببها وتمنع الدخول أو الخروج من السوق.

تطوير الممشى

ذكر عبدالله العتيبي أن ممشى رأس تنورة الواقع بشارع الأمير نايف، يحتاج إلى ترقيم الأرضية بالمسافة، أو وضع لوحات إرشادية مكتوب عليها عبارات تحفيزية بكميات السعرات الحرارية التي تُحرق خلال المشي، وذلك ما نجده في مضامير المشي بالمحافظات الأخرى، كما نتمنى تغيير جزء من الأرضية بالمطاط بدلا من الإنترلوك، الذي يحول دون إصابة المرتادين في المفاصل، وأيضا إضافة دورة مياه ثانية، خاصة مع وجود رواد للممشى مصابين بالسكري أو كبار للسن، والذين يحتاجون لدورات المياه، مؤكدا أن ممشى المحافظة يعتبر واجهة حضارية في ظل وجود أشجار الزينة الجميلة وأعمدة الإنارة التجميلية الرائعة.

دهان الأرصفة

أشار محمد الفيحاني إلى أن شارع الملك سعود سيكون المدخل الثاني للمحافظة بعد إنجاز شارع «صفوى - رأس تنورة» الجديد، الذي يبلغ طوله 16 كيلومترا، ويمتد من كوبري صفوى المطار ويخترق محافظة رأس تنورة، ويحتاج الشارع لإضافة مجسمات جمالية وإزالة الأشجار الضارة، وكذلك مصنع الخرسانة، والمستودعات المنتشرة على طول الشارع، كي يكون موازيا لجمال المدخل الرئيسي الشمالي الغربي للمحافظة، مع أهمية إزالة طبقات الأسفلت والأرصفة القديمة من بعض الشوارع، ووضع طبقات أسفلت جديدة وأرصفة من البردورات والبلاط المتداخل، ونتمنى القيام بأعمال دهانات الأرصفة والشوارع في جميع المحافظة؛ لتكون براقة وشعلة من الجمال والتألق والكمال.

متنزه العبير

لفت طارق الهارون إلى أن منتزه العبير، والذي يعد من أحدث الحدائق في المحافظة، وأكبرها مساحة، ينقصه وجود دورات المياه، وزيادة الجهة الجنوبية لتمتد إلى الشارع الرئيسي «شارع الملك عبدالله» ليكون أكثر جاذبية، مع استثمار زواياه بالمطاعم والمقاهي، لافتا إلى أن المنتزه يحتوي على 132 موقفا للسيارات، منها 8 لذوي الإعاقة، ومسطحات خضراء وأشجار، وتبلغ مساحته حوالي 103 آلاف م2، ويعتبر المنتزه متنفسا لأهالي المحافظة، ويشمل المنتزه مشايات بعروض وأشكال مختلفة ومساحات خضراء ومجموعات ألعاب للأطفال، منها ما هو مخصص لأصحاب الهمم، وملعب كرة قدم نموذجيا، لذلك يجب استثمار ذلك ليكون وجهة سياحية، كما يمكن استثمار أماكن ومواقع أخرى بالمحافظة بوضع سيارات الفود ترك، وتوفير فرص عمل للشباب تدر عليهم الأموال وتكون مصدرا للقمة العيش.

قنوات تواصل

قال حامد السياسب إن المحافظة بجهاتها الأربع بحاجة لمواكبة التغيرات، وتنفيذ جولات ميدانية من قبل مسؤولي البلدية بشكل دائم، وتوفير قنوات تواصل مع الأهالي والرد على طلباتهم، ليتم التعرف على احتياجات المحافظة، مؤكدا أهمية إيجاد مشاريع جديدة تحقق الازدهار والرقي وجودة الحياة، مع التركيز على أن تكون المشاريع ذات جودة عالية، لتعطي المحافظة بزواياها النماء والجمال.

تجميل الميادين

ذكر علي التهامي أن المحافظة بحاجة إلى تحسين المشهد الحضري عبر وضع مجسمات تجميلية تزين الميادين والشوارع، لافتا إلى وجود مساحات يمكن شغرها بمجسمات جمالية معبرة تواكب رؤية المملكة 2030، يتم تنفيذها من قبل المستثمرين الذين تزخر بهم المحافظة كنوع من المشاركة الاجتماعية، مع أهمية إيجاد مشاريع جاذبة للمحافظة مثل المطاعم والمقاهي، والملاهي للأطفال، لجعل المحافظة وجهة تستقطب الزوار.

خدمة

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