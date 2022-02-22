شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بيوم التأسيس.. اتفاقية بين «stc» والهيئة السعودية للسياحة لدعم الفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رئيس مجلس إدارة stc الأمير محمد بن خالد:

يوم التأسيس مناسبة لتخليد صفحات مضيئة من تاريخ المملكة على مدى ثلاثة قرون يفخر بها السعوديون على مر الأجيال

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة «stc»، والرئيس التنفيذي لمجموعة «stc» المهندس عليان بن محمد الوتيد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

إرث حضاري

وأشار سمو الأمير إلى أن مناسبة يوم التأسيس تأتي إبرازًا للعمق التاريخي والحضاري لهذه البلاد العظيمة، واحتفاء بالإرث الثقافي المتنوع ووفاء لمَن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين، وتعزيزًا لمعاني الانتماء والولاء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة، وتخليدا لصفحات مضيئة من تاريخ المملكة تمتد على مدى ثلاثة قرون، يفخر بها السعوديون على مر الأجيال، وتعزيز مكانتها محليا وإقليميا وعالميا. حيث كانت وما زالت خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن أولوية قصوى توارثها ملوك المملكة، وصولا إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - حيث عهد البناء والمشروعات العملاقة والتحولات الكبرى نحو المستقبل المشرق في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد بنظرة ثاقبة، وتحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، يحفظهما الله.

قفزات هائلة

وقال سموه: «إن ما نشهده اليوم من تقدم وقفزات هائلة حققتها المملكة في مختلف الميادين هو حصاد ثلاثة قرون من التضحيات والإنجازات وسنواصل مسيرة البناء والعطاء والوفاء بأيدي أبناء وبنات الوطن».

ورفع سموه الشكر للقيادة الكريمة لما يجده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من اهتمام كبير، حيث شهد منذ بداياته وإلى الآن اهتماما بالغا، ما أسهم في تطوره ونموه، وتفوق بنيته التحتية في وقت قياسي، وصولا إلى مراكز متقدمة وفق أهم المؤشرات العالمية.

نهضة تنموية

من جهته، قدّم المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مؤكدًا استمرار النهضة التنموية منذ تأسيسها في المجالات كافة بشكل عام، وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل خاص، الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المؤشرات الدولية؛ حيث قفزت 40 مركزا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن stc واصلت ريادتها لتكون مركزا إقليميا للخدمات الرقمية، ونجحت في جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط، ومنها إطلاق مبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإنشاء شركة متخصصة في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الإقليمي والدولي، وإنشاء مصنع هواوي لتوطين معدات مراكز البيانات.

أحدث تقنيات

وأضاف إن stc تواصل إستراتيجيتها في التمكين الرقمي من خلال الريادة في الخدمات السحابية، وإنشاء أكبر مركز للبيانات في الشرق الأوسط وتقديم خدمات الأمن السيبراني وخدمات الدفع الرقمي، والتي نتجت عنها موافقة مجلس الوزراء على التحول إلى مصرف رقمي، إضافة إلى توفير أحدث تقنيات الجيل الخامس لتغطي 75 مدينة وأكثر من 6000 برج 5G بالمملكة، والاستمرار في دعم المحتوى المحلي عبر برنامج «روافد»، واستكمال احتضان المشاريع الناشئة في المجالات التقنية، والتي وصلت إلى 75 مشروعًا والعديد من خدمات الاتصالات المختلفة.

دعم القيادة

واختتم الوتيد: «نحن فخورون بالإنجازات التي ساهمت بها stc لتمكين التحول الرقمي بالمملكة، مما يتوّج مسيرة مستمرة في تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل دعم القيادة الحكيمة، وسنواصل في stc التزامنا بأن تكون رافدا حيويا للاقتصاد الوطني، وممكنا رئيسا للتحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، متطلعين إلى مستقبل مشرق لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».

جدير بالذكر واحتفاء بيوم التأسيس، وقّعت stc مع الهيئة السعودية للسياحة لدعم الفعاليات المقامة في وادي نمار في مدينة الرياض في الفترة من 22-24 فبراير 2022، لتكون بذلك الداعم الرسمي لفعاليات يوم التأسيس التي تتضمن 5 فعاليات رئيسية؛ هي: «مسيرة التأسيس، المجلس، أوبريت الراية، سماء التأسيس»، بالإضافة إلى 18 فعالية موزعة على 14 مدينة حول المملكة، وذلك تحت شعار «يوم بدينا».

ويأتي ذلك انطلاقا من واجبها كشركة وطنية رائدة لدعم جهود الهيئة السعودية للسياحة في إقامة الفعاليات والاحتفالات التي تحيي ذكرى هذا اليوم الغالي، تأكيدا على العمق التاريخي للمملكة، وأصالة وتنوع موروثها الثقافي؛ إحياء لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -.

الرئيس التنفيذي لمجموعة stc م.عليان الوتيد: