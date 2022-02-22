شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 450 م3 نفايات ومخلفات بالصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الصرار ما يعادل 450 مترا مكعبا من النفايات والمخلفات خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في الصرار، والمراكز التابعة لها.

وأكد رئيس بلدية الصرار م. نقاء أبو هليبة استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، والتي تأتي ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية.

ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، لينعموا ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.