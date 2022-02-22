شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 85 منشأة مخالفة بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام، 85 منشأة غذائية من أصل 4190 منشأة لمخالفتها أنظمة واشتراطات البلدية، بما في ذلك مخالفات الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فايز الشمري أن إدارة صحة البيئة، أتلفت خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام 1443هـ، 5900 كيلو من المواد الغذائية، وإصدار 2399 مخالفة تجاه تلك المنشآت.

وأضاف الشمري: إن المخالفات تنوعت ما بين سوء النظافة العامة، وعدم وجود تراخيص أو شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء المقدم للمستهلكين تم رصدها خلال الجولات الميدانية أو من خلال بلاغات المواطنين والمقيمين.

وأكد رئيس بلدية غرب الدمام حرص البلدية على سلامة الغذاء المعد للمستهلكين، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالف لم يلتزم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات «940».