شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 2800 بلاغ في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت بلدية محافظة الجبيل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الماضية 2800 بلاغ من أصل 2868 واردة لمنصة «940».

وكثفت البلدية أعمالها في مداخل الجبيل والأحياء السكنية، ومنها تهوية التربة بأحواض الزهور الشتوية في الكورنيش، واستكمال زراعة الزهور الشتوية في مواقع مختلفة، وإزالة الحشائش الغريبة وتسوية الرمال بسور البحرية. كما قامت بردم المستنقعات في مخطط الخالدية واستبدال البراميل وحاويات النفايات، بالإضافة إلى تغطية قواعد ألعاب الأطفال الخرسانية بالرمال وصيانة شبكة الري وتغيير 7 رشاشات في الكورنيش.

ودعا رئيس بلدية محافظة الجبيل م. فارس آل عريج المستفيدين إلى رصد الملاحظات الخاصة بالخدمات البلدية بحيث تكون ذات أولوية بالإضافة إلى كون بعض البلاغات تتبع جهات أخرى خدمية، فيجب التحري بأن الخدمة المناط معالجتها تتبع للبلدية لاقتصار المسافة على المستفيد من خلال التواصل مع الجهة المعنية في الشركات والقطاع الحكومي الخدماتي في المحافظة.