“الناتو” يدين اعتراف روسيا بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبيرغ، اعتراف روسيا بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وقال في بيان أمس الاثنين إن هذا القرار يقوض الجهود المبذولة لحل الصراع وينتهك اتفاقيات مينسك.

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