محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق المعجزة التي ستحدث .. لماذا ينصح الاطباء بوضع قطعة من الصابون تحت فراشك قبل النوم؟

يعاني الكثير من الناس من صعوبة في النوم ليلاً. يحدث هذا أحيانًا لأنك لا تستطيع العثور على وضع مريح للنوم فيه ، أو ربما لأن ساقيك لا تهدأ مما يجعلك غير قادر على النوم.

بالنسبة لمعظمنا ، يحدث تململ الساقين عند النوم فقط من حين لآخر ، لكن بعض الناس يعانون في الواقع من شيء يسمى متلازمة تململ الساقين.

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متلازمة تململ الساقين متلازمة تململ الساقين هي اضطراب يجبرك على الحركة أثناء نومك. تترافق تململ الساقين مع شعور بالوخز في ساقيك ، بالإضافة إلى الشعور بالحرقان ، والحكة في الساقين ، وتشنجات الساق ، والرغبة الشديدة في الركل. حتى في نومك!

إنه ليس مؤلمًا بالضبط ، لكنه مزعج ومحبط للغاية بالطبع. يمكن أن يصبح الأمر سيئًا لدرجة أنه قد يكون من الصعب جدًا النوم بالفعل.

حل بسيط ومع ذلك ، فقد حصلنا على حل بسيط لها. قد يبدو الأمر غريبًا في البداية ، لكنه يعمل وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. تحدث متلازمة تململ الساقين بسبب تحمض عضلاتك ، ولعلاج ذلك تحتاج إلى شيء لمقاومة الحمض.

من الأشياء التي يمكن أن تفعل ذلك هو الصابون ، وهو مناسب جدًا للوظيفة. الحيلة هي وضع قطعة من الصابون بالقرب من قدميك ، تحت الملاءات المجهزة.

ستلاحظ أن الشعور بالقلق سيختفي من ساقيك. حاول القيام بذلك كل يوم إذا كنت ترغب في الحصول على تأثير طويل المدى. ستكون التأثيرات ملحوظة بعد ساعة بالفعل!

المصدر: Express