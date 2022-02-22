اخبار الرياضه السعوديه رئيس النصر: لجنة الحكام اعترفت لي بالكوارث.. وما يحدث لا يليق برياضتنا

محمد بن مسعود - الدمام - صب رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، جام غضبه تجاه لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب خروج ناديه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بنتيجة 2-1 على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وقال آل معمر: «اجتمعت مع لجنة الحكام وهم معترفون بالكوارث التحكيمية التي شهدتها مباراة الاتحاد الماضية أمام النصر، واليوم مباراة خروج مغلوب أمام الهلال شاهدنا ماذا جرى داخل الملعب، وأيضًا الموسم الماضي رأينا كيف النصر يخرج من المنافسة بأخطاء تحكيمية كارثية».

وزاد: «الذي يحدث الآن لا يليق بالرياضة السعودية، لدينا لاعبون أجانب يقولون ما عمرنا شهدنا مثل الذي يحدث في الملاعب السعودية، النادي مستقصد في كل مباراة وفي كل منافسة».

وأضاف: «لدينا رجل يدعم بالملايين ويصرف على النادي من أجل إسعاد الجماهير، ولكن التحكيم في لحظة يهدر كل شيء».

وتابع آل معمر: «عمومًا أنا أناشد ولي العهد ووزير الرياضة، النظر في وضع الرياضة السعودية من ناحية التحكيم، لسنا وحدنا من يشتكي هناك أندية غيرنا تشتكي من التحكيم».

وأكد رئيس النصر في تصريحه الفضائي أن رئيس لجنة الحكام السويسري مانويل نافارو اجتمع بهم وبرر الأخطاء، مضيفا: «هو من يختار الحكام، الرجل هذا إذا ما هو قادر يختار حكام لماذا يستمر في منصبه حتى الآن؟ لماذا تتكرر الأخطاء ولا يوجد أحد تتم محاسبته، نحن جمهورنا يحاسبنا ونعمل ليلًا ونهارًا، ولكن من يحاسب رئيس لجنة الحكام والاتحاد السعودي لكرة القدم».