محمد بن مسعود - الدمام - سعودية فائقة الجمال تخون عريسها في غرفة مجاورة بالفندق مع عشيقها .. وعند اكتشافة الأمر كانت الصدمة
قضت المحكمة الابتدائية بعمان مساء الخميس بالسجن لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف و300 درهم في حق شاب وفتاة من أجل جريمة “وجود فرصة لارتكاب فسق”.
و حسب تقارير إعلامية سعودية ، فان أطوار القضية تعود الى حوالي شهر حيث تحول الزوج وزوجته ليلا إلى أحد فنادق مدينة طنجة، بعد انتهاء حفل زفافهما.
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وحسب ما جاء فى أقوال الزوج فإنه ليلة الواقعة، بينما كان يستعد للنوم أخبرته زوجته أنها ستتوجه للمسبح قصد السباحة، و وبعدها مباشرة توجهت والدته الى الفندق و و جلبت له بعض الأغراض و اثر ذلك قام بالبحث عن زوجته فلم يعثر عليها.
فقرر الاتصال بها على هاتفها النقال الا أنه تفاجئ بأن رنة الهاتف كانت بالغرفة التى بجانبه، اثرها قام باقتحام الغرفة و كسر الباب ليعثر على زوجته و هي شبه عارية رفقة عشيقها فتولى إعلام الأمن رفقة إدارة الفندق و متابعتها قضائيا.
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