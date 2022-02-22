الارشيف / اخبار السعوديه

جذور العز والفخر

0 نشر
0 تبليغ

يحتفل أبناء المملكة اليوم بذكرى تأسيس الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ قبل أكثر من 3 قرون حتى وقتنا الحاضر.

ويفتخر المواطنون بهذا الإرث التاريخي الكبير لتأسيس دولة مترامية الأطراف رسمت سجلاً حافلاً لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية تحت حكم الدولة السعودية الأولى، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير .

من أحداث التأسيس

1090هـ | 1679م

ولادة الإمام محمد بن سعود

1133هـ | 1721م

مشاركته في الدفاع عن الدرعية في عهد والده

1139هـ | 1727م

توليه الحكم وتأسيس الدولة السعودية الأولى

1139هـ | 1727م

توحيد شطري الدرعية


كانت هذه تفاصيل خبر جذور العز والفخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا