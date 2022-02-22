جذور العز والفخر

يحتفل أبناء المملكة اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ قبل أكثر من 3 قرون حتى وقتنا الحاضر. ويفتخر المواطنون بهذا الإرث التاريخي الكبير لتأسيس دولة مترامية الأطراف رسمت سجلاً حافلاً لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية تحت حكم الدولة السعودية الأولى، وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من أحداث التأسيس 1090هـ | 1679م ولادة الإمام محمد بن سعود 1133هـ | 1721م مشاركته في الدفاع عن الدرعية في عهد والده 1139هـ | 1727م توليه الحكم وتأسيس الدولة السعودية الأولى 1139هـ | 1727م توحيد شطري الدرعية



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