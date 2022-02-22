صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة محافظة جدة، قبضت على مقيم و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سطوا على سكن عمالة وسرقوا مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 أشخاص سطوا على سكن عمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.