تصريف أكثر من 10 ملايين لتر من مياه سد وادي قنونا

ويقع وادي قنونا في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة في محافظة العرضيات، ويعد من أكبر الأودية وأشهرها في منطقة تهامة، كما يبعد عن منطقة عسير من محافظة المجاردة أكثر من 70 كلم، مرورًا بمركز أحد ثربان.
تجدر الإشارة إلى أن سد وادي قنونا أنشئ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو سد خرساني ثقلي، وسعته التخزينية تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاعه 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.
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