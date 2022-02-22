تصريف أكثر من 10 ملايين لتر من مياه سد وادي قنونا

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أنه تم أمس فتح بوابات سد وادي قنونا لمدة 25 يوماً، وذلك لتصريف 10.8 ملايين م3 لسقيا المزارع وتغذية المياه الجوفية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير مجرى الوادي من أي عوائق.

ويقع وادي قنونا في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة في محافظة العرضيات، ويعد من أكبر الأودية وأشهرها في منطقة تهامة، كما يبعد عن منطقة عسير من محافظة المجاردة أكثر من 70 كلم، مرورًا بمركز أحد ثربان.

تجدر الإشارة إلى أن سد وادي قنونا أنشئ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو سد خرساني ثقلي، وسعته التخزينية تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاعه 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.