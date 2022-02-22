ويستحضر الجميع هذه المناسبة وهم يعيشون اليوم واقعًا جديدًا حافلًا بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة.
ويعيش أبناء المملكة صور وملاحم ذلك التاريخ وأكفهم مرفوعة بالدعاء لكل الملوك الذين تعاقبوا خدمة للإسلام والمسلمين - رحمهم الله جميعًا - ولقائد مسيرتنا وحامي بلادنا ومصدر فخرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -، الذي جنح بالمملكة نحو سلم يتمتع به جميع مواطنيها، ولأنه نصر المظلوم ووقف مع الجار في سلمه وأمنه.
أبرز أحداث التأسيس
1090هـ | 1679م
ولادة الإمام
محمد بن سعود
1133هـ | 1721م
مشاركته في الدفاع عن الدرعية
في عهد والده
1139هـ | 1727م
مشاركته في
حملة العيينة
1139هـ | 1727م
توليه الحكم في الدرعية
وتأسيس الدولة السعودية الأولى
1139هـ | 1727م
توحيد شطري الدرعية
1155هـ | 1742م
إرساله حملة إلى الرياض
لتأمين الاستقرار فيها
1157هـ | 1744م
مناصرة الدعوة
الإصلاحية وحمايتها
1159هـ | 1746م
وقعة فيضة لبن
1159هـ | 1746م
وقعة الشياب
1160هـ | 1747م
وقعة دلفة
1161هـ | 1748م
وقعة البنية الأولى
1161هـ | 1748م
وقعة الخريزة (صياح)
1161هـ | 1748م
وقعة البطين (ثرمداء)
1162هـ | 1748م
وقعة الحبونية
1164هـ | 1751م
وقعة الزلفي
1165هـ | 1752م
وقعة عفجة الحاير
1166هـ | 1753م
وقعة حريملاء
1168هـ | 1755م
وقعة الدار
1169هـ | 1756م
وقعة منفوحة
1170 هـ | 1757م
وقعة الرشا
1170 هـ | 1757م
وقعة الرياض
1171هـ | 1758م
وقعة أم العصافير
1171هـ | 1758م
وقعة البنية الثانية
1172هـ | 1759م
وقعة القصب
1172هـ | 1759م
حملة حاكم الأحساء عريعر بن
دجين على الدولة السعودية
الأولى وصده
1172هـ | 1759م
بناء سور الدرعية
1173هـ | 1760م
وقعة الثرمانية
1175هـ | 1762م
وقعة مقرن
1177هـ | 1763م
وقعة قذلة
كانت هذه تفاصيل خبر الإمام محمد بن سعود قائد وموحد رسم ملامح الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.