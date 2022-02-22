الإمام محمد بن سعود قائد وموحد رسم ملامح الدولة

شهد تأسيس الدولة أحداثًا عظيمة رسم ملامحها المؤسس الإمام محمد بن سعود، واليوم يستذكر السعوديون حدثًا مجيدًا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنيته تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة، حاملًا لقب المواطنة.

ويستحضر الجميع هذه المناسبة وهم يعيشون اليوم واقعًا جديدًا حافلًا بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة.

ويعيش أبناء المملكة صور وملاحم ذلك التاريخ وأكفهم مرفوعة بالدعاء لكل الملوك الذين تعاقبوا خدمة للإسلام والمسلمين - رحمهم الله جميعًا - ولقائد مسيرتنا وحامي بلادنا ومصدر فخرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -، الذي جنح بالمملكة نحو سلم يتمتع به جميع مواطنيها، ولأنه نصر المظلوم ووقف مع الجار في سلمه وأمنه.

أبرز أحداث التأسيس

1090هـ | 1679م

ولادة الإمام

محمد بن سعود

1133هـ | 1721م

مشاركته في الدفاع عن الدرعية

في عهد والده

1139هـ | 1727م

مشاركته في

حملة العيينة

1139هـ | 1727م

توليه الحكم في الدرعية

وتأسيس الدولة السعودية الأولى

1139هـ | 1727م

توحيد شطري الدرعية

1155هـ | 1742م

إرساله حملة إلى الرياض

لتأمين الاستقرار فيها

1157هـ | 1744م

مناصرة الدعوة

الإصلاحية وحمايتها

1159هـ | 1746م

وقعة فيضة لبن

1159هـ | 1746م

وقعة الشياب

1160هـ | 1747م

وقعة دلفة

1161هـ | 1748م

وقعة البنية الأولى

1161هـ | 1748م

وقعة الخريزة (صياح)

1161هـ | 1748م

وقعة البطين (ثرمداء)

1162هـ | 1748م

وقعة الحبونية

1164هـ | 1751م

وقعة الزلفي

1165هـ | 1752م

وقعة عفجة الحاير

1166هـ | 1753م

وقعة حريملاء

1168هـ | 1755م

وقعة الدار

1169هـ | 1756م

وقعة منفوحة

1170 هـ | 1757م

وقعة الرشا

1170 هـ | 1757م

وقعة الرياض

1171هـ | 1758م

وقعة أم العصافير

1171هـ | 1758م

وقعة البنية الثانية

1172هـ | 1759م

وقعة القصب

1172هـ | 1759م

حملة حاكم الأحساء عريعر بن

دجين على الدولة السعودية

الأولى وصده

1172هـ | 1759م

بناء سور الدرعية

1173هـ | 1760م

وقعة الثرمانية

1175هـ | 1762م

وقعة مقرن

1177هـ | 1763م

وقعة قذلة