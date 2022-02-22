محمد بن مسعود - الدمام - قال البيت الأبيض الاثنين تعقيبا على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، «توقعنا قرار روسيا ومستعدون للرد فورا». وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيصدر قرارا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوغانسك. وأضاف البيت الأبيض أنه سيتم فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يتعامل مع المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البيت الأبيض: بايدن سيصدر قرارًا بحظر الاستثمار والتجارة في دونيتسك ولوغانسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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