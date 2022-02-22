الرئيس الروسي يوقع قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما تعترف بموجبه موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مراسم توقيع نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين.

وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وستقضي على مفاوضات السلام.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة.

وقال بوتين، في خطاب لشعبه بعد ساعات من اجتماعه بمجلس الأمن الروسي،إن روسيا الشيوعية هي من أسس أوكرانيا الحديثة، مؤكدا أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا.

ونوه إلى أن الأوضاع في دونباس أصبحت معقدة بشكل حاد.

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وأشار بوتين إلى أن دونباس سُحبت من سيادة روسيا ونُقلت إلى السيادة الأوكرانية.

وشدد على أن روسيا أخذت على عاتقها سداد مديونية الاتحاد السوفيتي بعد انهياره.

وكشف الرئيس الروسي أن أوكرانيا استفادت من التعاون والشراكة معنا بل ولم تكن تفي بأي التزامات.

واتهم بوتين أوكرانيا بسرقة الغاز الروسي في الماضي وباستخدام الطاقة لابتزاز روسيا.

ولفت إلى أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا على مدى عقود بلغت أكثر من 150 مليار دولار.