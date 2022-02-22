محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. راكب في حالة غير طبيعية يحاول فتح باب طائرة على ارتفاع 12 ألف متر “فيديو”

وثق مقطع فيديو منتشر على موقع “تويتر” لحظة محاولة راكب في حالة غير طبيعية فتح باب طائرة قطرية متجهة إلى المغرب وهي على ارتفاع 12 ألف متر. وأظهر الفيديو الراكب وهو يقف بجانب باب الطائرة ويتشاجر مع المضيفين بالطائرة بجانب ركاب آخرين حاولوا منعه من فتح الباب، وسط حالة من الفزع بين الركاب. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبحسب المعلومات المتوفرة؛ تمكن أحد الركاب من السيطرة على الراكب الذي كان في حالة غير طبيعية، فيما قام المضيفين بتقييده وتسليمه إلى السلطات المغربية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــــا

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