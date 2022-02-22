لعب أطفال ينتهي بكارثة مروعة

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت سيدة بعد سقوطها من أعلى درجات الطابق السادس إلى الطابق الخامس في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج المصرية.

وبحسب التحقيقات توفيت السيدة بعد أن قامت جارتها بدفعها من أعلى السلم، في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على لهو الأطفال.

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وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً من مواطن يفيد بوفاة زوجته ربة منزل، نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل، وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة زوجته مسجاة على الأرض بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بمنزل والدها المجاور لمنزلها بالناحية ذاتها، وترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود كدمة بمؤخرة الرأس من الخلف، بحسب المصري “اليوم”.

واتهم زوجها في أقواله ربة منزل تقيم بالعقار ذاته محل سكنهما، بالتعدي على زوجته ودفعها من أعلى سلم الطابق السادس إلى الطابق الخامس، ما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها ووفاتها في الحال، على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب لهو الأطفال.

ووفقا الأجهزة الأمنية تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.