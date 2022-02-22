المملكة المتحدة تلغي القيود المفروضة بسبب كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين أمام البرلمان انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بفيروس كورونا في انجلترا، ابتداءً من الخميس 24 فبراير 2022، في إطار إستراتيجية “التعايش مع كوفيد”.

وأوضح جونسون أنه بذلك تم إلغاء آخر القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك شرط التزام المصابين بالعزل الذاتي، وأنه تم الانتقال من القيود الحكومية إلى المسؤولية الشخصية.