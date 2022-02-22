محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين أمام البرلمان انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بفيروس كورونا في انجلترا، ابتداءً من الخميس 24 فبراير 2022، في إطار إستراتيجية “التعايش مع كوفيد”.
وأوضح جونسون أنه بذلك تم إلغاء آخر القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك شرط التزام المصابين بالعزل الذاتي، وأنه تم الانتقال من القيود الحكومية إلى المسؤولية الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة المتحدة تلغي القيود المفروضة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.