شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية لاستهداف مطار الملك عبدالله بطائرة مُسيرة حوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار الملك عبدالله في جازان بطائرة مسيّرة.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجموم الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار الملك عبد الله.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضا لأمن المملكة والمنطقة، مما يتطلب تحركا جاداً وسريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ماتتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ودانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مطار الملك عبدالله.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الاعتداءات الحوثية المتواصلة، مشددة على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبَل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله.

وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم في بيان : إنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة العربية السعودية، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي؛ يُعَدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف، وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

وشدَّدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

كما دانت الحكومة الأردنية اليوم، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، وقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ومعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.