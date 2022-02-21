خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني بيوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيات تهاني من ملوك وأمراء وقادة العديد من الدول بمناسبة يوم التأسيس.

إنجازات حضارية

هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد ملك البحرين بهذه المناسبة بما شهدته السعودية على مدى عقود من الزمان من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدا حرص البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة.

عمق العلاقات

هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة المزيد من النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد ولي عهد البحرين بهذه المناسبة بما حققته السعودية من منجزات حضارية وتنموية بارزة على الأصعدة كافة على مدى عقود من الزمان ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. وأكد أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يدعم ترسيخ مساراتها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وهنأ ولي عهد البحرين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم التأسيس.

مكانة مرموقة

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس.

ونوه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة لدى المجتمع الدولي، والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين الكويت والمملكة، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة.

مسيرة خيرة

هنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمسيرة الخيرة للمملكة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية، سائلا الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

تقدم ورقي

هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب سلطان عمان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له، بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.