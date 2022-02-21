محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 13018 في يوم 21 فبراير 2022، أظهرت تسجيل 2885 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 5381 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 460570.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 33204 حالة، منها 99 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و23 حالة في العناية المركزة وحالة وفاة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل حالة وفاة.. و2885 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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