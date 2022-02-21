اخبار الخليج – «الصحة» تسجل حالة وفاة.. و2885 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 13018 في يوم 21 فبراير 2022، أظهرت تسجيل 2885 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 5381 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 460570.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 33204 حالة، منها 99 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و23 حالة في العناية المركزة وحالة وفاة واحدة.