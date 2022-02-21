محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جازان بالسعودية

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