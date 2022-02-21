مركز الحوار الوطني بالشمالية ينظم محاضرة عن “العدالة الاجتماعية وأثرها على المجتمع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
نظَّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم محاضرة بعنوان “العدالة الاجتماعية وأثرها على المجتمع”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، على مسرح الإدارات النسائية في تعليم المنطقة.
وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور, أبرزها العدالة الاجتماعية في الإسلام، وعناصر ومعايير وأهداف العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم السامية، مثل التعايش والتسامح، والتنمية المستدامة وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية.
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