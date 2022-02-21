الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مُسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دانت الحكومة الأردنية اليوم، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، أسفر عنه وقوع عدد من الإصابات بين مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، وقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، ومعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.