فروسية نجران تقيم سباقها الـ18 على كأس نادي الفروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أقامت فروسية نجران اليوم، سباقها الـ18 للموسم الحالي 1443هـ على كأس ودعم سباقات نادي الفروسية، و سيارة مقدمة من أحد رجال الأعمال، وذلك على مضمار ميدان الفروسية بنجران.

وتكوَّن السباق من 5 أشواط على مسافة 2000 متر، حيث خصص الشوط الأول للخيل مواليد 2019م مفتوح الدرجات إنتاج، وحقق المركز الأول الجواد “نطح السحاب” للمالك علي حسين آل شرية، وخصص الشوط الثاني للخيل مفتوح الدرجات إنتاج + 4، وحقق المركز الأول الجواد “حاذف” للمالك عبدالكريم بن ناصر آل منصور، فيما خصص الشوط الثالث للخيل مواليد 2018م إنتاج مفتوح الدرجات، وحصل على المركز الأول الجواد “شلاحي” للمالك صالح بن عبيان آل منصور، وفي الشوط الرابع (الكأس) للأفراس مفتوح الدرجات، وحققت المركز الأول الفرس “داجنة” للمالك إسطبل آل طراح، فيما خصص الشوط الخامس على جائزة (سيارة) للخيل من 1 إلى 3 إنتاج لمسافة 2000 متر، حيث حقق المركز الأول الجواد “واهي” للمالك علي بن هادي آل شرية.