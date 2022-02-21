صك اعتداء ضحية أرض القصيم ينقض حكم الـ 750 ألف ريال

كشف ضحية الأرض الحكومية التي تم الاعتداء عليها في القصيم والتي نشرت «دوت الخليج» تفاصيلها الثلاثاء الماضي تحت عنوان «استعادة 21 مليون ريال من ورثة مسؤول سابق تعدى على أرض حكومية»، أنه تقدم لنقض الحكم بمحكمة بريدة والذي ألزمه بسداد 750 ألف ريال لصالح المعتدين مقابل إيجار سنوي 30 ألف ريال، وأضاف أحمد خلف الحربي، أنه تم سحب مبلغ 220 ألف ريال من حسابه ولا تزال خدماته متوقفة.

إلغاء صك

وقال الحربي والذي يعمل عسكري بالحد الجنوبي، إنه بناء على أمر إلغاء صك الأرض فإنه يلغى كل ما يترتب عليه وذلك بتقديم للمحكمة ثم تعقد جلسة لدى القاضي، ومن ثم ينقض حكم السداد وترفع الخدمات واسترد ما أخذه المعتدون، وأشار إلى أن الحكم السابق بالسداد تسبب له ولأسرته في معاناة، متسائلًا كيف يعتدون على الأرض ثم يؤجرونها له؟

لجنة عليا

وطالب مصدر قانوني مختص بلجنة عليا لفحص وتدقيق الأسماء والأوراق لمحاسبة كل المتورطين في قضية الاعتداء على الأرض ابتداء من حجة الاستحكام واستخراج الصك وملابساته والجهات التي مر عليها الى أن صدر الحكم على المواطن، فضلًا عن عملية التثمين البالغة 21 مليونًا لجامعة القصيم ووزارة النقل. يذكر أن المعتديين مسؤول سابق في إحدى الوزارات توفي قبل أشهر، ودكتور في جامعة القصيم.

المواطن والأرض المعتدى عليها

- قام المعتدون بشكوى ضد مواطن

- ادعوا أنه يقطن جزء من الأرض ولديه أغنام ودواجن

- حكم لهم بأكثر من 700 ألف ريال إيجار سنوي

- يبدأ الإيجار من نزول المواطن للأرض عام 1415

- صدر بحقه إيقاف خدمات إلى أن يسدد المبلغ