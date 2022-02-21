برنامج حياكم رؤية طموحة

هنأت الدكتورة فوزية آل جار الله، الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني (الرياض - عسير – جازان – القصيم – المدينة المنورة)، القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس». وأعلنت إطلاق مبادرة وبرنامج «حياكم»، وهو عبارة عن برنامج خصومات يُصدر بطاقة إلكترونية فور التسجيل به، ليحصل حاملها على خصم يصل إلي 50% على الخدمات بجميع فروع مستشفيات الحياة الوطني، وهذه المبادرة مخصصة لأبناء دوت الخليج من موظفي الجهات الحكومية والعسكرية والوزارات وعائلاتهم، وذلك تعبيرا عن خالص امتنان المجموعة لوطننا الغالي ومواطنينا بمناسبة ذكري «يوم التأسيس»، وتماشيا مع «رؤية 2030»، وتوجهات وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية الرقمية، لضمان راحة المرضى، وخدمتهم بأسرع الطرق وأجودها.



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