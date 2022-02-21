يومان خالدان في تاريخ المملكة

بصدور الأمر الملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية ، باسم «يوم التأسيس»، انضم هذا اليوم المجيد إلى ذكرى اليوم الوطني «23 سبتمبر»، وأصبح للمواطن يومان يفخر بهما ويستذكر فيهما أمجاد بلاده، فذكرى اليوم الوطني تلك التي أعلن فيها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – إعلانا تاريخيا بتوحيد البلاد، فهو يوم دوت الخليج الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم المملكة العربية السعودية على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر 32 عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

ونشأت آنذاك دولةً فتيةً تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة باحثةً عن العلم والتطور سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.

ويوم التأسيس، هو مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 3 قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية، وتحقيق الوحدة والاستقرار، تلك التي توحد فيها الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم، وكانت الدرعية العاصمة ومركز الدولة.

الأمر الملكي

الرقم: أ/ 371

1443/6/24 هـ ( 27 / 1/ 2022 م)

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90 ) بتاريخ 27 / 8/ 1412 هـ.

واعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود

قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139 ه ( 1727 م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233 ه

( 1818 م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمض سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240 ه ( 1824 م)، من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309 ه ( 1891 م )، وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319 ه ( 1902 م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

وبما أن منتصف عام 1139 ه الموافق لشهر فبراير من عام 1727 م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة

السعودية الأولى.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

لماذا يوم التأسيس؟

مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية

استذكار تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 3 قرون

- استذكار ما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار

- استمرارها في البناء والتوحيد والتنمية

- تأسست فيه الدولة السعودية التي حققت الوحدة والاستقرار

- توحد فيها الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم

- الدرعية العاصمة ومركز الدولة

مراحل الدولة السعودية

الدولة السعودية الأولى

1139 ه | 1727 م

1233 ه | 1818 م

الدولة السعودية الثانية

1240 ه | 1824 م

1309 ه | 1891 م

الدولة السعودية الثالثة

1319ه/ 1902م

يوم التأسيس

22 فبراير

اليوم الوطني

23 سبتمبر

22 فبراير

بدأ عهد الإمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139 ه وحُدد 30 / 6/ 1139 ه

( 1727/2/22 م) ليكون تاريخاً لبداية تأسيس الدولة السعودية.

أبرز أمراء إمارة الدرعية

850 - 1139 ه ( 1446 - 1727 م)

مانع المريدي

850 ه / 1446 م

ربيعة

موسى

إبراهيم

مرخان

مقرن

محمد

سعود

محمد

1139 ه / 1727 م

أمراء

- مانع المريدي - أنشأ الدرعية عام 850 هـ وأسس إمارة فيها

ربيعة بن مانع - واصل إكمال تأسيس إمارة الدرعية

موسى بن ربيعة - زاد من نفوذ إمارة الدرعية

إبراهيم بن موسى - أمَّنَ طرق الحج والتجارة التي تمر بالدرعية

مرخان بن إبراهيم - زاد من نفوذ إمارة الدرعية

مقرن بن مرخان - وسّع إمارة الدرعية

سعود بن محمد - زاد من قوة إمارة الدرعية، وتنسب إليه نخوة (خَيَّال ابن مقرن)

محمد بن سعود - مؤسس الدولة السعودية الأولى

أئمة الدولة السعودية الأولى

الإمام محمد بن سعود

١١٣٩ - ١١٧٩ ه | ١٧٢٧ - ١٧٦٥ م

الإمام عبدالعزيز بن محمد

١١٧٩ - ١٢١٨ ه | ١٧٦٥ - ١٨٠٣ م

الإمام سعود بن عبدالعزيز

١٢١٨ - ١٢٢٩ ه | ١٨٠٣ - ١٨١٤ م

الإمام عبدالله بن سعود

١٢٢٩ - ١٢٣٣ ه | ١٨١٤ - ١٨١٨ م