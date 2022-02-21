مبادرة معالجة التشوه البصري ضمن برنامج جودة الحياة بأمانة الباحة

تحظى مبادرة معالجة التشوه البصري في مدن المملكة العربية السعودية ، بأولوية قصوى ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي يتم دعمها بصورة كاملة من القيادة الرشيدة، وتشرف على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في أمانات المناطق والمحافظات والبلديات، وتهدف إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية والمرافق العامة، وإزالة جميع عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن.

رصد وإبلاغ

وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية الحفاظ على البيئة العمرانية، وحماية المرافق العامة، ومعالجة عناصر التشوه البصري، إضافة إلى مشاركة المتطوعين والمواطنين والمجتمع المحلي، في أعمال وأنشطة معالجة التشوهات البصرية.

وخصصت حكومة المملكة ما يتجاوز الستة مليارات ريال، لدعم مشاريع تحسين المشهد الحضري، كما أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملة بعنوان «صور وأرسل»، وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم، بالإسهام في الرصد والإبلاغ عن مواقع التشوهات البصرية، في سبيل تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

مشاريع المبادرة

وشملت أعمال ومشاريع مبادرة معالجة التشوه البصري، عدة مجالات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة والسيارات المهملة وحاويات النظافة، وتهدف المبادرات إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في:

تقليص عناصر التشوه البصري عن طريق إزالة مخلفات البناء.

تحسين مظهر حاويات النفايات.

إزالة اللوحات التجارية المخالفة.

إزالة السيارات التالفة.

إزالة الكتابات على الجدران.

إزالة المظلات والهناجر الحديدية المخالفة.

الحد من وتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين.

تقليم الأشجار ووضع الحواجز العازلة على مواقع البناء.

تسوير أراضي الفضاء واستغلالها كمساحات إعلانية «تتضمن صياغة نظام جديد يلزم أصحاب الأراضي الفضاء، برصفها وتسويرها أو استغلالها بأساليب مناسبة، كالاستفادة من الحواجز في الدعاية»..إلخ.

تنفيذ حملات تفتيشية من حين لآخر.

تنفيذ حملات للشراكة المجتمعية للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر.

تنفيذ مشاريع تحسين عمراني لمحاور الحركة في المدن.

مشاركة مجتمعية

من جهته أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن أمانة المنطقة وبلدياتها حققت منجزات كبيرة في ملف معالجة التشوه البصري، وهي مستمرة في استكمال تنفيذ خططها وجهودها، الرامية لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمدن، تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

كما أوضح الدكتور السواط أن الخطة تمت حتى الآن، من خلال الممكنات التقنية والمشاركة المجتمعية والرقابة والمتابعة، بجانب التوعية من خلال الإعلام والذي نتج عنها منجزات متقدمة، خلال مرحلتي خطة معالجة التشوه البصري الأولى والخطة الثانية التي أنجزتها أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة، وتتلخص فيما يلي:

إصلاح 99.885 مترا مربعا من حفر الشوارع.

دهان 89.220 مترا مربعا من الأرصفة.

إصلاح 17.152 عمودا.

إزالة 792 سيارة تالفة.

إزالة 189.021 مترا مكعبا من مخلّفات البناء.

معالجة 3974 حاوية نظافة.

إزالة 15.929 مترا مربعا من الكتابات المشوهة.

إصلاح 40.928 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة.

إزالة ومعالجة 4.688 حاجزا.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، أن الدعم الكبير الذي تحظى به أمانة المنطقة وبلدياتها من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسان بن سعود، وبإشراف مباشر ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، كما أشاد الدكتور السواط بجهود وتعاون جميع الجهات الخدمية بالمنطقة، وهو ما يحفز لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة.

وأضاف بأن الأمانة وبلديات المنطقة تعمل على مدار الساعة، لتنفيذ أعمال معالجات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفتح قنوات التطوع البلدي والمشاركة المجتمعية في هذا الملف، بمشاركة الجهات الخدمية ومجلس شباب منطقة الباحة، والمتطوعين والفنانين ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع، وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق «صور وأرسل»، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية «940».